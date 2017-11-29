Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Медведчук раскрыл подробности переговоров по обмену пленными между Киевом и Донбассом
Общество
В Кремле не стали комментировать дело о возможном ритуальном убийстве царской семьи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Кремле не стали комментировать дело о возможном ритуальном убийстве царской семьи

    13:29  29 Ноября 2017
    60

    В Кремле не стали комментировать дело о возможном ритуальном убийстве царской семьи

    Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в повестку дня в Кремле не включен вопрос относительно того, являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством.

    «Это не вопрос нашей повестки дня», — объяснил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что следствие планирует установить, был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством.

    В Кремле не стали комментировать дело о возможном ритуальном убийстве царской семьи

    Напомним, ранее в ходе конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия» старший следователь по особо важным делам Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следствие намерено назначить экспертизу, чтобы установить, не являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством.

    Российский император Николай II и его родные были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #песков #кремль #николай ii #царская семья
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть