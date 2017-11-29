В Кремле не стали комментировать дело о возможном ритуальном убийстве царской семьи

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в повестку дня в Кремле не включен вопрос относительно того, являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством.

«Это не вопрос нашей повестки дня», — объяснил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что следствие планирует установить, был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством.

Напомним, ранее в ходе конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия» старший следователь по особо важным делам Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следствие намерено назначить экспертизу, чтобы установить, не являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством.

Российский император Николай II и его родные были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге.