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Истребитель Су-57 примут на вооружение в 2018 году — Совфед
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    Истребитель Су-57 примут на вооружение в 2018 году — Совфед

    13:27  29 Ноября 2017
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    Истребитель Су-57 примут на вооружение в 2018 году — Совфед

    Москва, 29 ноября. В 2018 году на вооружение российской армии поступят первые истребители пятого поколения Су-57. Об этом сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    По его словам, первая установочная партия Су-57 составит 12 самолетов, но в 2018 году, скорее всего, будет получено только два или три истребителя, пишет РИА Новости.

    Бондарев также отметил, что Су-57 успешно прошел все испытания, и скоро осваивать новый истребитель начнут пилоты. Предсерийное производство самолета, как сообщил Бондарев, начнется в 2019 году.

    Напомним, ранее в американской прессе вопрос производства российского истребителя Су-57 и системы ПВО С-500 вызвал широкую дискуссию. Журналисты усомнились, что РФ сможет осуществить свои планы в срок, однако читатели с такой позицией не согласились.

    Автор: Алексей Громов
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    #вооружение #су-57
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