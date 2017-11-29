Истребитель Су-57 примут на вооружение в 2018 году — Совфед

Москва, 29 ноября. В 2018 году на вооружение российской армии поступят первые истребители пятого поколения Су-57. Об этом сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, первая установочная партия Су-57 составит 12 самолетов, но в 2018 году, скорее всего, будет получено только два или три истребителя, пишет РИА Новости.

Бондарев также отметил, что Су-57 успешно прошел все испытания, и скоро осваивать новый истребитель начнут пилоты. Предсерийное производство самолета, как сообщил Бондарев, начнется в 2019 году.

Напомним, ранее в американской прессе вопрос производства российского истребителя Су-57 и системы ПВО С-500 вызвал широкую дискуссию. Журналисты усомнились, что РФ сможет осуществить свои планы в срок, однако читатели с такой позицией не согласились.