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Дамаск: САА уничтожила более 20 боевиков «Джебхат ан-Нусры» у высоты Таль Бардия
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    Дамаск: САА уничтожила более 20 боевиков «Джебхат ан-Нусры» у высоты Таль Бардия

    13:25  29 Ноября 2017
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    Дамаск: САА уничтожила более 20 боевиков «Джебхат ан-Нусры» у высоты Таль Бардия

    Дамаск, 29 ноября. Сирийская армия продолжает операцию по зачистке высоты Таль Бардия в районе Голанских высот.

    По данным арабского издания «Аль-Масдар» в ходе столкновений около ключевой возвышенности Таль Бардия в западной части провинции Дамаск правительственные войска уничтожили не менее 20 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), которые заняли высоту после отступления.

    Источник отмечает, что среди ликвидированных исламистов замечен профессиональный снайпер и два полевых командира группировки (один из них является наемником из Афганистана). После зачистки высоты Таль Бардия сирийская армия сможет выйти к району Бейт Джинн. Сообщается, что огневую поддержку террористам в Голанах регулярно оказывает армия Израиля.

    Дамаск: САА уничтожила более 20 боевиков «Джебхат ан-Нусры» у высоты Таль Бардия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра #таль бардия
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