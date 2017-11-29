Дамаск: САА уничтожила более 20 боевиков «Джебхат ан-Нусры» у высоты Таль Бардия

Дамаск, 29 ноября. Сирийская армия продолжает операцию по зачистке высоты Таль Бардия в районе Голанских высот.

По данным арабского издания «Аль-Масдар» в ходе столкновений около ключевой возвышенности Таль Бардия в западной части провинции Дамаск правительственные войска уничтожили не менее 20 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), которые заняли высоту после отступления.

Источник отмечает, что среди ликвидированных исламистов замечен профессиональный снайпер и два полевых командира группировки (один из них является наемником из Афганистана). После зачистки высоты Таль Бардия сирийская армия сможет выйти к району Бейт Джинн. Сообщается, что огневую поддержку террористам в Голанах регулярно оказывает армия Израиля.

1 Организация запрещена на территории РФ.