Спикер Рады призвал ПАЧЭС ужесточить санкции против России

Киев, 29 ноября. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества призвал ужесточить санкции против России.

Парубий в очередной раз обвинил Москву в «агрессивной политике» и «оккупационном вводе войск», причем теперь не только на территорию Украины, но и на территорию Грузии и Молдавии. В заключение своей речи он призвал страны-члены ПАЧЭС «дать адекватный ответ» России, то есть ужесточить санкции против нее.

Парубий подчеркнул, что такие меры в отношении Москвы должны продолжаться, на его взгляд, до тех пор, пока не произойдет «полного восстановления территориальной целостности Украины». Спикер Рады не преминул снова сообщить, что оккупированными Киев считает Донецкую и Луганскую народные республики и Крым.

«Нам нужно быть ответственными и консолидированными. Только вместе мы способны заставить тех, кто пренебрегает уставными принципами организации, уважать ключевые принципы мирного сосуществования и добрососедства», — заключил он.

Напомним, Киев до сих пор не признает воссоединения Крыма с Россией, которое состоялось в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовало за вхождение полуострова в состав РФ.

Военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик Киев начал весной 2014 после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на Минские соглашения и попытки международного сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ продолжают регулярно нарушать режим прекращения огня и обстреливают населенные пункты ополченцев.