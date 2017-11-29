Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Медведчук раскрыл подробности переговоров по обмену пленными между Киевом и Донбассом
Новости Сирии
Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Сирии — МИД РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Сирии — МИД РФ

    13:17  29 Ноября 2017
    72

    Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Сирии — МИД РФ

    Москва, 29 ноября. МИД России сообщил о встрече замглавы ведомства Михаила Богданова с послом Катара в РФ Фахадом Аль-Аттыйей. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и в регионе Персидского залива. 

    Высокопоставленный российский дипломат Михаил Богданов и посол Катара Фахад Аль-Аттыйя обменялись мнениями по главным аспектам ситуации на Ближнем востоке. Был сделан акцент на Сирию, Палестину и зону Персидского залива.

    Стороны затронули актуальные вопросы развития двусторонних отношений РФ и Катара, включая активный политический диалог, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Ранее стало известно о подготовке соглашения между РФ и правительством САР по разминированию территории. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #богданов #катар #мид россии
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть