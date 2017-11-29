Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Сирии — МИД РФ

Москва, 29 ноября. МИД России сообщил о встрече замглавы ведомства Михаила Богданова с послом Катара в РФ Фахадом Аль-Аттыйей. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и в регионе Персидского залива.

Высокопоставленный российский дипломат Михаил Богданов и посол Катара Фахад Аль-Аттыйя обменялись мнениями по главным аспектам ситуации на Ближнем востоке. Был сделан акцент на Сирию, Палестину и зону Персидского залива.

Стороны затронули актуальные вопросы развития двусторонних отношений РФ и Катара, включая активный политический диалог, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Ранее стало известно о подготовке соглашения между РФ и правительством САР по разминированию территории.