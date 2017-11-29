Песков назвал число заявок от СМИ для аккредитации на большую конференцию Путина

Москва, 29 ноября. Порядка тысячи заявок поступило для аккредитации на большую пресс-конференцию главы российского государства Владимира Путина 14 декабря. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в настоящее время подготовка к мероприятию идет полным ходом.

«Подготовка идет полным ходом, сейчас у нас на аккредитацию практически тысяча заявок есть. Много иностранных СМИ, самые активные у нас получается японские представители СМИ, много немцев, американцев, китайцев», — подчеркнул Песков.

Он также уточнил, что от российских СМИ поступило 754 заявки.

Напомним, практику проведения больших пресс-конференций по результатам года Путин ввел 16 лет назад во время первого президентского срока. Рекордным по времени стало мероприятие 2008 года, когда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут. Тогда Путин ответил на 106 вопросов.

Владимир Путин. Биография