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Россия оставит в Сирии все основные виды оружия и военной техники — Совфед
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    Россия оставит в Сирии все основные виды оружия и военной техники — Совфед

    13:36  29 Ноября 2017
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    Россия оставит в Сирии все основные виды оружия и военной техники — Совфед
    Москва, 29 ноября. Россия оставит в Сирии после вывода части группировки ВКС все основные виды оружия и военной техники.

    Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    Глава комитета рассказал, что речь идет об истребителях Су-30СМ, Су-35С, штурмовиками Су-25СМ, бомбардировщиках Су-34, дальних бомбардировщиках Ту-22М3, стратегических бомбардировщиках Ту-160 и Ту-95МС, беспилотниках Орлан-10 и Форпост, а также части бронетехники, системах ПВО и космических аппаратах разведки.

    По словам Бондарева, военным специалистам предстоит определить необходимый объем вооружений для послевоенного периода, «исходя из требований обеспечения стратегической безопасности на долгосрочную перспективу».

    Ранее Бондарев объяснил, почему говорить о выводе ВКС РФ из Сирии преждевременно.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #вкс рф
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