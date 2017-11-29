Россия оставит в Сирии все основные виды оружия и военной техники — Совфед





Москва, 29 ноября. Россия оставит в Сирии после вывода части группировки ВКС все основные виды оружия и военной техники.

Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Глава комитета рассказал, что речь идет об истребителях Су-30СМ, Су-35С, штурмовиками Су-25СМ, бомбардировщиках Су-34, дальних бомбардировщиках Ту-22М3, стратегических бомбардировщиках Ту-160 и Ту-95МС, беспилотниках Орлан-10 и Форпост, а также части бронетехники, системах ПВО и космических аппаратах разведки.

По словам Бондарева, военным специалистам предстоит определить необходимый объем вооружений для послевоенного периода, «исходя из требований обеспечения стратегической безопасности на долгосрочную перспективу».

Ранее Бондарев объяснил, почему говорить о выводе ВКС РФ из Сирии преждевременно.