Сирия: ФАН публикует видео операции САА по зачистке пустыни Дейр-эз-Зора

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в провинции Дейр-эз-Зор, где снял на видео действия сирийских правительственных войск на участке трассы между Меядином и Абу-Кемалем.

Ранее сирийской армии совместно с проиранским шиитским ополчением «Хашд аш-Шааби» и при поддержке дальней авиации ВКС РФ удалось освободить последний крупный город, который контролировало «Исламское государство» (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Сирии, Абу-Кемаль.

Однако теперь перед правительственными войсками стоит новая задача — зачистка пустыни и небольших населенных пунктов на участке между Меядином и Абу-Кемалем.

Здесь по-прежнему сохраняется присутствие боевиков ИГ, которые действуют против правительственных сил небольшими мобильными группами на так называемых «джихад-мобилях», пикапах с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Также известно о наличии у террористов гаубиц и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Причем, последние используются не только по назначению, но и для поражения живой силы.

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Тем не менее, продвигаясь на юг к Абу-Кемалю, элитное спецподразделение «Силы Тигра» под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана и 5-ый штурмовой корпус САА взяли в окружение отряды ИГ между Меядином и Сальхией, образовав некое подобие котла, на правом берегу Евфрата. Территория «котла» была успешно освобождена, и впоследствии довольно скоро под контроль правительственных войск перешло несколько деревень, в том числе населенные пункты Аль-Курия и Аль-Ашара. В результате успешного наступления удалось освободить и нефтяное поле аль-Вард, расположенное западнее Сальхии, данное месторождение, как и многие в провинции, находилось под контролем боевиков с 2012 года.

Навстречу «Силам тигра» и 5-ому корпусу со стороны Абу-Кемаля проводит наступление на позиции ИГ 4-ая дивизия САА, чтобы полностью отрезать террористов от возможности переправки через Евфрат на левый берег, большую часть которого контролируют курдские вооруженные формирования «Демократических сил Сирии». Между ними сейчас, по разным данным, от 15 до 20 километров.

Однако успешной зачистки правобережной пустыни провинции Дейр-эз-Зор вряд ли можно было бы ожидать без интенсивной поддержки в этом районе Воздушно-космических сил России. Бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3 каждый день в период с 23 по 26 ноября уничтожали опорные пункты «Исламского государства»1, скопления боевиков и бронетехники.

1 Организация запрещена на территории РФ.