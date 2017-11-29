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Политика
Песков рассказал о планах Путина посмотреть фильм «Легенда о Коловрате» 
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    Песков рассказал о планах Путина посмотреть фильм «Легенда о Коловрате» 

    13:40  29 Ноября 2017
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    Песков рассказал о планах Путина посмотреть фильм «Легенда о Коловрате» 

    Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин в среду, 29 ноября, планирует посмотреть фильм «Легенда о Коловрате», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле рассказали о том, что российский лидер намерен в ближайшее время посмотреть фильм «Легенда о Коловрате», премьера которого в России запланирована на четверг, 30 ноября.

    «Мы ожидаем, что в конце дня президент найдет время, посмотрит вкратце фильм «Легенда о Коловрате», — констатировал Песков, — но это будет, наверное, совсем поздно…»

    Однако пресс-секретарь президента России обратил внимание, что в Кремле будут «готовы пригласить создателей этой картины».

    Картина рассказывает о рязанском витязе Евпатии Коловрате, который отважился бросить вызов хану Золотой Орды Батыю.

    Ранее кинокритики портала Collider составили список 35 лучших комедий, вышедших на экраны за последние 17 лет, пишет Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
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