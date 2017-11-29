Песков рассказал о планах Путина посмотреть фильм «Легенда о Коловрате» 

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин в среду, 29 ноября, планирует посмотреть фильм «Легенда о Коловрате», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о том, что российский лидер намерен в ближайшее время посмотреть фильм «Легенда о Коловрате», премьера которого в России запланирована на четверг, 30 ноября.

«Мы ожидаем, что в конце дня президент найдет время, посмотрит вкратце фильм «Легенда о Коловрате», — констатировал Песков, — но это будет, наверное, совсем поздно…»

Однако пресс-секретарь президента России обратил внимание, что в Кремле будут «готовы пригласить создателей этой картины».

Картина рассказывает о рязанском витязе Евпатии Коловрате, который отважился бросить вызов хану Золотой Орды Батыю.

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