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Мягков действительно попал в больницу — родственники актера
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    Мягков действительно попал в больницу — родственники актера

    12:56  29 Ноября 2017
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    Мягков действительно попал в больницу — родственники актера

    Москва, 29 ноября. Российский актер театра и кино Андрей Мягков пожаловался на сильные головные боли.

    По информации Федерального агентства новостей, в настоящее время артист находится в медицинском учреждении.

    Мягков действительно попал в больницу — родственники актера

    Родственники Мягкова подтвердили, что артист оказался в больнице. По словам источника, у Мягкова заболела голова, поэтому было принято решение положить 79-летнего артиста в стационар. 

    Мягков известен по игре в таких картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс» и многих других.

    Автор: Дана Балан
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    #актер #мягков
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