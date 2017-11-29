Мягков действительно попал в больницу — родственники актера

Москва, 29 ноября. Российский актер театра и кино Андрей Мягков пожаловался на сильные головные боли.

По информации Федерального агентства новостей, в настоящее время артист находится в медицинском учреждении.

Родственники Мягкова подтвердили, что артист оказался в больнице. По словам источника, у Мягкова заболела голова, поэтому было принято решение положить 79-летнего артиста в стационар.

Мягков известен по игре в таких картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс» и многих других.