Путин примет в Москве премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна — Песков

Москва, 29 ноября. Глава государства РФ Владимир Путин 29 ноября встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Москве, сообщи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В столице России с визитом находится премьер Госсовета Китая Ли Кэцян. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства встретится с китайским премьером 29 ноября. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

«Сегодня президент встретится с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, который находится в Москве», — сказал Песков, не приводя информации о повестке переговоров.

Напомним, что ранее Путин встретился с главой Китая Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. На встрече главы государств обсуждалось развитие двусторонних отношений.