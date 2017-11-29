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Политика
Путин примет в Москве премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна — Песков
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    Путин примет в Москве премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна — Песков

    12:59  29 Ноября 2017
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    Путин примет в Москве премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна — Песков

    Москва, 29 ноября. Глава государства РФ Владимир Путин 29 ноября встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Москве, сообщи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В столице России с визитом находится премьер Госсовета Китая Ли Кэцян. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства встретится с китайским премьером 29 ноября. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

    «Сегодня президент встретится с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, который находится в Москве», — сказал Песков, не приводя информации о повестке переговоров. 

    Напомним, что ранее Путин встретился с главой Китая Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. На встрече главы государств обсуждалось развитие двусторонних отношений. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #песков #китай #кнр
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