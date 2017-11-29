Хама: армия Сирии продвигается к бывшей авиабазе Абу ад-Духур в Идлибе

Хама, 29 ноября. Сирийская армия зачистила от боевиков «Джебхат ан-Нусры» ключевую высоту на северо-востоке Хамы.

Военные источники в Сирии сообщают, что правительственные войска Сирии достигли успеха в наступлении на позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в северо-восточной части провинции Хама. В ходе очередного рывка армейцы зачистили от исламистов большую часть ключевой высоты около населенного пункта Умм-Мийял.

Полная зачистка холма позволит установить огневой контроль над окрестностями поселения и позволит союзным силам продолжить наступление на позиции террористов около бывшей авиационной базы Абу ад-Духур в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.