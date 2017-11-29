В Киеве обвинили миссию ОБСЕ в работе на российскую разведку

Москва, 29 ноября. Миссия ОБСЕ на Донбассе работает как российская разведка, заявил представитель партии «Свобода» Игорь Мирошниченко.

В эфире украинского телеканала Мирошниченко высказал мнение, что миссия «проводит разведку в пользу страны-агрессора». В качестве аргумента он приводит довод о том, что после визитов представителей ОБСЕ, которые имеют российское гражданство, якобы происходили обстрелы украинских позиций.

Ранее сообщалось, что ветеран так называемой «АТО» Виталий Овчаренко обрушился с критикой на ОБСЕ за то, что она не сделала замечания наблюдателю, который пожал руку бойцу ЛНР.

Напомним, что ранее ОБСЕ констатировала увеличившееся число обстрелов на линии соприкосновения с ЛНР.

За минувшие сутки ВСУ нарушили режим перемирия на территории самопровозглашенной Луганской народной республики 10 раз. По прифронтовым территориям Донецкой народной республики был выпущен 351 боеприпас.