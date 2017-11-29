Россия активно защищает своих спортсменов, но следует избегать резких действий — Песков

Москва, 29 ноября. В настоящее время российские спортивные власти делают все необходимые шаги для защиты спортсменов из России от санкций в рамках допингового скандала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у Москвы есть «активная позиция» по защите спортсменов.

«Безусловно, активная позиция есть. Здесь нельзя делать каких-то резких непродуманных действий и, собственно, безусловно, все, что необходимо, делается, — заявил Песков. — Делается нашими спортивными властями».

Россия намерена и дальше прилагать все необходимые усилия для защиты спортсменов и преодоления последствий допингового скандала и санкций ВАДА.

«Мы намерены делать все возможное чтобы та напряженность, которая сейчас в спортивно-допинговом досье наблюдается, чтобы она была преодолена»,- сказал Песков.

Ранее, напомним, в Совете Федерации заявили, что власти США готовят «атаки» на чемпионат мира по футболу в России, как сообщало Ura.ru.