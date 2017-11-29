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Политика
Песков: Москва считает провокацией новые ракетные испытания КНДР
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    Песков: Москва считает провокацией новые ракетные испытания КНДР

    13:16  29 Ноября 2017
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    Песков: Москва считает провокацией новые ракетные испытания КНДР

    Москва, 29 ноября. В Кремле полагают, что новые ракетные испытания, проведенные Северной Кореей, являются провокацией, которая способна спровоцировать дальнейший рост напряженности и осуждают их. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Безусловно, очередной запуск ракеты — это провокационные действия, которые провоцируют дальнейший рост напряженности, — объявил Песков в ходе пресс-брифинга. — Мы осуждаем этот пуск».

    По словам представителя Кремля, действия Пхеньяна «отодвигают нас на момент начала урегулирования кризисной ситуации». В Кремле надеются, отметил Песков, что всем сторонам, вовлеченным в кризис вокруг Северной Кореи, удастся сохранить спокойствие — в противном случае ситуация на Корейском полуострове может «пойти по худшему сценарию».

    Песков: Москва считает провокацией новые ракетные испытания КНДР

    Напомним, сегодня утром КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты «Хвасон-15», которая достигла высоты в 4475 километров. В случае, если ракета соответствует заявленным Пхеньяном характеристикам, она относится к классу межконтинентальных и способна поразить любую точку в материковой части США.

    Автор: Валентин Меликов
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