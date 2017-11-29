Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Не проще ли сдать Мариуполь?»: россияне отреагировали на требование Киева «запретить» мост в Крым
Украина
В Киеве ждут «разных сценариев» от стремящихся к России Запорожья и Одессы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Киеве ждут «разных сценариев» от стремящихся к России Запорожья и Одессы

    15:40  29 Ноября 2017
    593

    В Киеве ждут «разных сценариев» от стремящихся к России Запорожья и Одессы

    Киев, 29 ноября. Украинский депутат Дмитрий Тымчук заявил, что Запорожье и Одесса могут создать Украине серьезные проблемы, об этом он сказал в интервью изданию «Крым.Реалии».

    В Запорожье растут антиукраинские настроения. Здесь популярен лозунг о восстановлении экономических связей с Россией, заявил глава группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. По словам депутата, местные предприятия «заточены на работу с РФ» и несут большие убытки, поэтому их руководители будут идти против Киева. 

    «Они будут добиваться восстановления связей с Россией, идти против государственной политики и дестабилизировать ситуацию», — пояснил Тымчук.

    Парламентарий подчеркнул, что в регионе «не демонстрируют любовь к Украине». 

    «А на фоне децентрализации, которую проводить безусловно нужно, но при тщательном контроле, мы можем ожидать разных сценариев», — предположил он.

    В Киеве ждут «разных сценариев» от стремящихся к России Запорожья и Одессы

    Тымчук также отметил, что в Одесской области после ухода Михаила Саакашвили действует несколько фигур, чьи интересы влияют на политическую ситуацию в регионе. Он отметил, что большинство одесситов поддерживают действующего мэра города Геннадия Труханова, которого ранее обвиняли в симпатии к республикам Донбасса. 

    «Смена Труханова на человека, которому не симпатизирует большинство одесситов, дестабилизировала бы ситуацию», — резюмировал депутат.

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Донбасс не признал новую власть легитимной, Киев в апреле того же года начал силовую операцию против ДНР и ЛНР.  2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы разгромили палаточный городок активистов «антимайдана». Одесситы укрылись в Доме профсоюзов, который позднее был подожжен. Известно, что в беспорядках пострадали свыше 250 человек, 42 погибли в огне. 

    В Киеве ждут «разных сценариев» от стремящихся к России Запорожья и Одессы

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #одесса #запорожье
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть