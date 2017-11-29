В Киеве ждут «разных сценариев» от стремящихся к России Запорожья и Одессы

Киев, 29 ноября. Украинский депутат Дмитрий Тымчук заявил, что Запорожье и Одесса могут создать Украине серьезные проблемы, об этом он сказал в интервью изданию «Крым.Реалии».

В Запорожье растут антиукраинские настроения. Здесь популярен лозунг о восстановлении экономических связей с Россией, заявил глава группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. По словам депутата, местные предприятия «заточены на работу с РФ» и несут большие убытки, поэтому их руководители будут идти против Киева.

«Они будут добиваться восстановления связей с Россией, идти против государственной политики и дестабилизировать ситуацию», — пояснил Тымчук.

Парламентарий подчеркнул, что в регионе «не демонстрируют любовь к Украине».

«А на фоне децентрализации, которую проводить безусловно нужно, но при тщательном контроле, мы можем ожидать разных сценариев», — предположил он.

Тымчук также отметил, что в Одесской области после ухода Михаила Саакашвили действует несколько фигур, чьи интересы влияют на политическую ситуацию в регионе. Он отметил, что большинство одесситов поддерживают действующего мэра города Геннадия Труханова, которого ранее обвиняли в симпатии к республикам Донбасса.

«Смена Труханова на человека, которому не симпатизирует большинство одесситов, дестабилизировала бы ситуацию», — резюмировал депутат.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Донбасс не признал новую власть легитимной, Киев в апреле того же года начал силовую операцию против ДНР и ЛНР. 2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы разгромили палаточный городок активистов «антимайдана». Одесситы укрылись в Доме профсоюзов, который позднее был подожжен. Известно, что в беспорядках пострадали свыше 250 человек, 42 погибли в огне.