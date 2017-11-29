Российские С-400 останутся в Сирии «в нужном количестве» после вывода ВКС РФ — Совфед

Москва, 29 ноября. Россия сохранит «в нужном количестве» зенитно-ракетные комплексы «Триумф» (С-400) после вывода ВКС РФ из российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Об этом в среду заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«ЗРК Триумф» (С-400) в нужном количестве останется, ведь это основной костяк системы ПВО в Хмеймиме и Тартусе», — пояснил он.

По словам Бондарева, в Сирии останутся отдельные единицы бронетехники, средства связи и разведки, а также будет частично сохранена авиагруппа. Речь, в частности, идет об истребителях Су-30СМ, Су-35С, штурмовиках Су-25СМ, бомбардировщиках Су-34, Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, передает РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что военные специалисты должны четко определить объем вооружений, необходимый для поддержания порядка в послевоенный период, который последует за полным уничтожением террористов.