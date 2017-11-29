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Россия против плана США установить «безраздельное господство» в воздухе над Сирией — СФ
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    Россия против плана США установить «безраздельное господство» в воздухе над Сирией — СФ

    12:45  29 Ноября 2017
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    Россия против плана США установить «безраздельное господство» в воздухе над Сирией — СФ

    Москва, 29 ноября. Москва категорически против планов США оставаться в Сирии и после разгрома террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России). Как заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в случае, если Россия выведет свой контингент прежде, чем американцы, те получат «безраздельное господство в воздухе».

    Фактически, это будет означать контроль над всем регионом, подчеркнул Бондарев.

    «Американцы, зайдя в Сирию и не объявив никому, сколько же их там находится, в любой момент эту группировку могут увеличить. Поэтому мы категорически против одностороннего получения американцами привилегий в воздухе», — подчеркнул сенатор.

    Россия против плана США установить «безраздельное господство» в воздухе над Сирией — СФ

    Он отметил, что в случае, если ВКС РФ уйдет раньше, чем авиация западной коалиции, США «безраздельно получают полное господство в воздухе — не выполнив ни одного взлета, ни одного воздушного боя» — причем не только над Сирией, но и над пространством своих союзников — Ирака, Иордании, Турции и Саудовской Аравии.

    Ранее в Кремле, как сообщало Ura.ru, отметили, что не знают, насколько достоверна информация Washington Post, где заявили о том, что США останутся в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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