Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Медведчук раскрыл подробности переговоров по обмену пленными между Киевом и Донбассом
#Соцсети
Сегодня в сети: Путин рассказал Мизулиной о глисте, КНДР спровоцировала США, биткоин побил рекорд
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сегодня в сети: Путин рассказал Мизулиной о глисте, КНДР спровоцировала США, биткоин побил рекорд

    12:48  29 Ноября 2017
    158

    Сегодня в сети: Путин рассказал Мизулиной о глисте, КНДР спровоцировала США, биткоин побил рекорд

    Сегодня в Интернете, 29 ноября. Пользователи соцсетей обсуждают вчерашний спор Владимира Путина и Елены Мизулиной о свободной любви, ситуацию вокруг Северной Кореи, испытавшей баллистическую ракету, способную поразить любую цель в США, а также рост биткоина. О последних трендах в соцсетях — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Ответ Путина Мизулиной

    Пользователи соцсетей активно обсуждают, как на прошедшем во вторник заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей президент России Владимир Путин ответил на критику отношения советской власти к семье, высказанную сенатором Елены Мизулиной. А ответил глава государства цитатой Фридриха Энгельса о ленточной глисте.

    Так президент напомнил сенатору, что в 1917 году в нашей стране в моде была идея свободной любви, а потом отношение к семье в СССР претерпело еще ряд трансформаций.

    Провокация КНДР

    В среду северокорейские СМИ сообщили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», способной достичь любой точки на территории США. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это испытание «историческим успехом в завершении ядерного вооружения государства».

    Пользователи соцсетей с нетерпением ждут реакции от тех, кому было адресовано сообщение Пхеньяна о прицельности новой ракеты.

    Биткоин пробил отметку $10 000

    Еще одна новость, обсуждаемая в соцсетях в среду, это курс биткоина, который пробил отметку в 10 тысяч долларов за одну цифровую «монету» и устремился дальше. Напомним, за последний год биткоин подорожал в 10 раз!

    По мнению некоторых пользователей, криптовалюта — это «мыльный пузырь», который рано или поздно лопнет.

    А по мнению других, в криптовалюту надо срочно инвестировать свои сбережения.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сша #кндр #ким чен ын #мизулина #биткоин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть