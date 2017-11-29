Сегодня в сети: Путин рассказал Мизулиной о глисте, КНДР спровоцировала США, биткоин побил рекорд

Сегодня в Интернете, 29 ноября. Пользователи соцсетей обсуждают вчерашний спор Владимира Путина и Елены Мизулиной о свободной любви, ситуацию вокруг Северной Кореи, испытавшей баллистическую ракету, способную поразить любую цель в США, а также рост биткоина. О последних трендах в соцсетях — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ответ Путина Мизулиной

Пользователи соцсетей активно обсуждают, как на прошедшем во вторник заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей президент России Владимир Путин ответил на критику отношения советской власти к семье, высказанную сенатором Елены Мизулиной. А ответил глава государства цитатой Фридриха Энгельса о ленточной глисте.

Путин ответил Мизулиной на критику отношения советской власти к семье цитатой из Энгельса: про моногамию, свободную любовь и ленточную глисту pic.twitter.com/RTb4fntaYH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 ноября 2017 г.

Так президент напомнил сенатору, что в 1917 году в нашей стране в моде была идея свободной любви, а потом отношение к семье в СССР претерпело еще ряд трансформаций.

Путин рассказал Мизулиной о глисте, которая совокупляется сама с собой. Мой президент!!! — RIP Новости (@riarip) 29 ноября 2017 г.

Провокация КНДР

В среду северокорейские СМИ сообщили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», способной достичь любой точки на территории США. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это испытание «историческим успехом в завершении ядерного вооружения государства».

Американцы утром будут ходить и себя удивлённо ощупывать, ведь их правительство и аналитики уверяли, что после создания ядерного оружия и средств доставки КНДР сразу же нанесёт удар по США. — Филипп Масловский (@soulstray) 29 ноября 2017 г.

Пользователи соцсетей с нетерпением ждут реакции от тех, кому было адресовано сообщение Пхеньяна о прицельности новой ракеты.

КНДР ввела новый пакет антиамериканских санкций. В санкционный список попали 323 млн физических и 2 млн юридических лиц США. — ОтецРусскойДемократи (@Mayskolpino) 29 ноября 2017 г.

Биткоин пробил отметку $10 000

Еще одна новость, обсуждаемая в соцсетях в среду, это курс биткоина, который пробил отметку в 10 тысяч долларов за одну цифровую «монету» и устремился дальше. Напомним, за последний год биткоин подорожал в 10 раз!

По мнению некоторых пользователей, криптовалюта — это «мыльный пузырь», который рано или поздно лопнет.

Биткоин продолжает дорожать - поднялся выше $10 тысяч, почти до $11 тысяч pic.twitter.com/B3SfeqABuI — я вам олег (@oleg__lego) 29 ноября 2017 г.

А по мнению других, в криптовалюту надо срочно инвестировать свои сбережения.