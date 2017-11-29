Сегодня в сети: Путин рассказал Мизулиной о глисте, КНДР спровоцировала США, биткоин побил рекорд
Сегодня в Интернете, 29 ноября. Пользователи соцсетей обсуждают вчерашний спор Владимира Путина и Елены Мизулиной о свободной любви, ситуацию вокруг Северной Кореи, испытавшей баллистическую ракету, способную поразить любую цель в США, а также рост биткоина. О последних трендах в соцсетях — в обзоре Федерального агентства новостей.
Ответ Путина Мизулиной
Пользователи соцсетей активно обсуждают, как на прошедшем во вторник заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей президент России Владимир Путин ответил на критику отношения советской власти к семье, высказанную сенатором Елены Мизулиной. А ответил глава государства цитатой Фридриха Энгельса о ленточной глисте.
Путин ответил Мизулиной на критику отношения советской власти к семье цитатой из Энгельса: про моногамию, свободную любовь и ленточную глисту pic.twitter.com/RTb4fntaYH— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 ноября 2017 г.
Так президент напомнил сенатору, что в 1917 году в нашей стране в моде была идея свободной любви, а потом отношение к семье в СССР претерпело еще ряд трансформаций.
Путин рассказал Мизулиной о глисте, которая совокупляется сама с собой. Мой президент!!!— RIP Новости (@riarip) 29 ноября 2017 г.
Провокация КНДР
В среду северокорейские СМИ сообщили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», способной достичь любой точки на территории США. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это испытание «историческим успехом в завершении ядерного вооружения государства».
Американцы утром будут ходить и себя удивлённо ощупывать, ведь их правительство и аналитики уверяли, что после создания ядерного оружия и средств доставки КНДР сразу же нанесёт удар по США.— Филипп Масловский (@soulstray) 29 ноября 2017 г.
Пользователи соцсетей с нетерпением ждут реакции от тех, кому было адресовано сообщение Пхеньяна о прицельности новой ракеты.
КНДР ввела новый пакет антиамериканских санкций. В санкционный список попали 323 млн физических и 2 млн юридических лиц США.— ОтецРусскойДемократи (@Mayskolpino) 29 ноября 2017 г.
Биткоин пробил отметку $10 000
Еще одна новость, обсуждаемая в соцсетях в среду, это курс биткоина, который пробил отметку в 10 тысяч долларов за одну цифровую «монету» и устремился дальше. Напомним, за последний год биткоин подорожал в 10 раз!
По мнению некоторых пользователей, криптовалюта — это «мыльный пузырь», который рано или поздно лопнет.
Биткоин продолжает дорожать - поднялся выше $10 тысяч, почти до $11 тысяч pic.twitter.com/B3SfeqABuI— я вам олег (@oleg__lego) 29 ноября 2017 г.
А по мнению других, в криптовалюту надо срочно инвестировать свои сбережения.
Такое чувство, что люди которые до сих пор упорно доказывают что биткоин это "финасовая пирамида" (с) будут продолжать это же мне доказывать когда его стоимость перевалит за 100к долларов, и я буду себе выбирать особняк в Маями.— Vasyl Drobot (@Velefor_D) 29 ноября 2017 г.