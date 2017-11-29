Поклонская назвала творчество Учителя «халтурой и кощунством»

Москва, 29 ноября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что фильм «Матильда» был заказом неких «хозяев» режиссера Алексея Учителя, который не смог выполнить поставленную задачу.

Несмотря на то, что фильм «Матильда» уже давно вышел в прокат, скандал вокруг него продолжается. Главными действующими лицами в нем остаются Поклонская и Учитель.

Депутат Госдумы выступила с новой критикой в адрес режиссера. На этот раз она заявила, что Учитель выполнял «заказ» неких таинственных «хозяев».

«Вы так и не выполнили заказ ваших хозяев, — констатировал она. — Весь мир знает, что фильм «Матильда» – ложь».

По ее словам, целью фильма было опорочить российскую историю, однако у авторов ничего не вышло.

«Не удивлюсь тому, что обгадившийся по полной программе деятель «культуры» продолжит делать хорошую мину при плохой игре, отрабатывая заказ хозяев, ведь глобальный проект «Матильда» продолжается», — заявила Поклонская.

Она добавила, что творчество Учителя является «фальшивым». По ее словам, это «халтура и кощунство», передает «Дни.ру».