Япония опасается использования биологического или химического оружия Северной Кореей

Токио, 29 ноября. Власти Японии опасаются, что Северная Корея может использовать ракету «Хвасон-15» для того, чтобы нанести удар с использованием химического или биологического оружия. Об этом в среду заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, комментируя недавний ракетный запуск в КНДР.

Российская сторона тоже прокомментировала ситуацию. По словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, проведенные Северной Кореей испытания показывают США, что для Вашингтона нет безопасного военного решения корейской проблемы, а также, что введенные против Пхеньяна санкции не имеют эффекта.

«На любые угрозы Пхеньян будет отвечать совершенствованием своего оружия. «Ковбойские» методы не помогут, надо возвращать ситуацию в переговорное русло», — пишет Косачев в Facebook.

Напомним, что в ночь на среду Северная Корея осуществила испытания баллистической ракеты «Хвасон-15», которая может достичь любой точки на территории США. Как сообщает «Ридус», обломки ракеты упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.