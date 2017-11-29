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Политика
Япония опасается использования биологического или химического оружия Северной Кореей
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    Япония опасается использования биологического или химического оружия Северной Кореей

    12:25  29 Ноября 2017  /обновлено: 12:27  29 Ноября 2017
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    Япония опасается использования биологического или химического оружия Северной Кореей

    Токио, 29 ноября. Власти Японии опасаются, что Северная Корея может использовать ракету «Хвасон-15» для того, чтобы нанести удар с использованием химического или биологического оружия. Об этом в среду заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, комментируя недавний ракетный запуск в КНДР.

    Российская сторона тоже прокомментировала ситуацию. По словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, проведенные Северной Кореей испытания показывают США, что для Вашингтона нет безопасного военного решения корейской проблемы, а также, что введенные против Пхеньяна санкции не имеют эффекта.

    Япония опасается использования биологического или химического оружия Северной Кореей

    «На любые угрозы Пхеньян будет отвечать совершенствованием своего оружия. «Ковбойские» методы не помогут, надо возвращать ситуацию в переговорное русло», — пишет Косачев в Facebook.

    Напомним, что в ночь на среду Северная Корея осуществила испытания баллистической ракеты «Хвасон-15», которая может достичь любой точки на территории США. Как сообщает «Ридус», обломки ракеты упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #япония #косачев #кндр #ракета #испытания
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