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Путин примет участие в заседании Совета ОДКБ в Минске
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    Путин примет участие в заседании Совета ОДКБ в Минске

    14:00  29 Ноября 2017
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    Путин примет участие в заседании Совета ОДКБ в Минске

    Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в заседании Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в Минске. Соответствующая информация следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Кремля. 

    «Тридцатого ноября президент РФ Владимир Путин посетит Минск с рабочим визитом для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности», — отмечается в сообщении.

    В рамках мероприятия члены Организации обсудят ключевые вопросы взаимодействия в рамках союза и актуальную международную ситуацию. Кроме того, будут выработаны меры, нацеленные на совершенствование системы коллективной безопасности Организации.

    Участники заседания — главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана — подпишут ряд документов, в их числе декларацию в связи с 25-летием договора о коллективной безопасности и 15-летием создания Организации.

    Отметим, в этом году саммит ОДКБ впервые пройдет в столице Белоруссии. В прошлом году участники ОДКБ встречались в Ереване, а годом ранее — в Душанбе. Напомним также, что 2017 год был годом председательства Белоруссии в Организации договора о коллективной безопасности.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #россия #кремль #одкб
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