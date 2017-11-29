Сотрудница Пенсионного фонда из ЯНАО подозревается в мошенничестве

Салехард, 29 ноября. Сотрудница Пенсионного фонда Шурышкарского района Ямало-Ненецкого атомного округа подозревается в мошенничестве. Женщина похитила около пяти миллионов рублей.

В период с мая 2015 по июнь 2017 года сотрудница Пенсионного фонда имела доступ к программно-техническому комплексу по назначению и выплате пенсий. Она делала дополнительные и разовые выплаты на лицевой счет своей родственницы, при этом не было правовых оснований на данные действия, сообщает СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Родственница не знала о манипуляциях, и она доверяла свою банковскую карту, а подозреваемая, пользуясь этим, забирала перечисленные деньги, сообщает «ФедералПресс». 23-летняя сотрудница подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено статьей «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».