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Сотрудница Пенсионного фонда из ЯНАО подозревается в мошенничестве
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    Сотрудница Пенсионного фонда из ЯНАО подозревается в мошенничестве

    12:24  29 Ноября 2017
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    Сотрудница Пенсионного фонда из ЯНАО подозревается в мошенничестве

    Салехард, 29 ноября. Сотрудница Пенсионного фонда Шурышкарского района Ямало-Ненецкого атомного округа подозревается в мошенничестве. Женщина похитила около пяти миллионов рублей.

    В период с мая 2015 по июнь 2017 года сотрудница Пенсионного фонда имела доступ к программно-техническому комплексу по назначению и выплате пенсий. Она делала дополнительные и разовые выплаты на лицевой счет своей родственницы, при этом не было правовых оснований на данные действия, сообщает СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

    Родственница не знала о манипуляциях, и она доверяла свою банковскую карту, а подозреваемая, пользуясь этим, забирала перечисленные деньги, сообщает «ФедералПресс». 23-летняя сотрудница подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено статьей «мошенничество, совершенное  в особо крупном размере».

    Автор: Дарья Смолина
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    #мошенничество #салехард
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