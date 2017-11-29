Бондарев объяснил, почему говорить о выводе ВКС РФ из Сирии преждевременно

Москва, 29 ноября. Говорить о выводе Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) из Сирии до окончательного разгрома боевиков преждевременно. Об этом заявил в среду глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев.

По его словам, «терроризм как явление на сегодняшний день сохраняется и в Сирии, и в других регионах», передает РИА Новости.

Помимо этого, обстановка в Сирийской Арабской Республике в течение какого-то времени будет достаточно напряженной и неустойчивой, отметил он.

«Поэтому ослаблять систему защиты нельзя. Пока боевики в Сирии окончательно не разгромлены, говорить о выводе российских ВКС из Сирии преждевременно», — подчеркнул Бондарев.

Напомним, ранее оборонное ведомство Российской Федерации сообщило, что командующий российской группировкой войск в САР генерал-полковник Сергей Суровикин возглавил ВКС России.