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Роскомнадзор уладил ситуацию с Google, не прибегая к жестким заявлениям — эксперт
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    Роскомнадзор уладил ситуацию с Google, не прибегая к жестким заявлениям — эксперт

    12:57  29 Ноября 2017
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    Роскомнадзор уладил ситуацию с Google, не прибегая к жестким заявлениям: эксперт

    Американская компания Google ответила на запрос Роскомнадзора о планах понижения материалов RT и Sputnik в поисковой выдаче, об этом сообщил регулятор на своем официальном портале. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов», — приводятся в сообщении слова вице-президента Google Inc Никласа Лундблада.

    В свою очередь РКН позитивно оценил ответ компании. Более того, ведомство планирует в будущем следить за изменениями в выдаче новостей российских ресурсов.

    Ранее председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (владелец компании Google) Эрик Шмидт заявил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче. По его словам, Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов. Но, отметил он, не хочет запрещать сами сайты. Шмидт подчеркнул, что «совсем не поддерживает цензуру», однако «верит в ранжирование».

    Политический заказ

    Аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что проблема с ранжированием российских электронных СМИ в поисковике Google возникла вследствие общей атаки американских властей под предлогом борьбы с «вмешательством в выборы в США и российской пропаганды».

    «В этой ситуации Роскомнадзор очень оперативно разрешил возникшее недопонимание сторон посредством переговоров, сознательно избегая при этом жестких конфликтных политических заявлений. Несмотря на то, что в заявлении Шмидта все было очевидно, вопрос удалось решить спокойно и по-деловому. Быстрый ответ Google говорит о том, что к мнению Роскомнадзора в среде зарубежных цифровых корпораций прислушиваются, принимают во внимание и действуют, учитывая его позицию», — добавил Владимир Соловейчик.

    Роскомнадзор уладил ситуацию с Google, не прибегая к жестким заявлениям: эксперт

    По мнению эксперта, давление на российские СМИ — явный политический заказ, идущий от влиятельных кругов в американском истеблишменте, от властей США и их евросоюзников. Это стремление монополизировать все сообщения о происходящем в России и мире, навязать общественному мнению одну точку зрения на этот счет.

    «Фактически методы компании Google по ранжированию — та же цензура, только в более «рафинированной» упаковке. Нападки на российские СМИ, разумеется, будут продолжаться. Могут быть новые ограничения, новые претензии, попытки навесить новые ярлыки на российские СМИ, «подвинуть» их в поисковых системах. В этой связи задача Роскомнадзора состоит в том, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы и добиваться сохранения позиций наших цифровых изданий вне зависимости от какой-либо политической конъюнктуры в Вашингтоне или Брюсселе», — резюмировал Владимир Соловейчик.

    Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что нельзя не всерьез воспринимать заявления о том, что идет работа на понижение ранжирования RT и Sputnik. Несмотря на то, что эти слова пытались перефразировать.

    «Ведется реальная работа по торможению распространения информации со стороны наших СМИ. Лудблад не пересмотрел позицию Google. Это была попытка не вступать в открытую конфронтацию и прикрыть свои же действия, которые в открытую можно назвать цензурой. Шмидт высказался слишком открыто, Лундблад лишь минимизировал последствия его заявления. Такие высказывания руководителей Google могут говорить о том, что работа уже ведется и это лишь одно из звеньев в цепочке действий, которые уже предпринимаются в отношении наших СМИ. Это делается, чтобы максимально оградить западного потребителя информации от альтернативной и правдивой точки зрения», — рассказал Иван Аркатов.

    Роскомнадзор уладил ситуацию с Google, не прибегая к жестким заявлениям: эксперт

    По мнению эксперта, непреклонность работы российских СМИ сильно бьет по той информации, которую США преподносят людям. В связи с этим ведется плотная работа по дискредитации деятельности средств массовой информации, появляются непонятные обвинения, банально вставляются палки в колеса.

    «Можно сделать вывод, что цель — максимальная потеря аудитории нашими СМИ. Ведь уже были прецеденты цензурирования российских СМИ. Это лишь продолжение избранного вектора западных оппонентов. Все давно стало политизированным. Понижение ранжирования — только одна часть ведущейся борьбы со СМИ. В скором времени, полагаю, мы столкнемся еще с какими-либо еще препятствиями по распространению информации», — резюмировал Иван Аркатов.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #google #роскомнадзор #ркн
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