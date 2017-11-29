Совфед России утвердил закон о противодействии «телефонным террористам»

Москва, 29 ноября. Совет Федерации России утвердил законопроект, который позволяет блокировать звонки «телефонных террористов» по запросу сотрудников правоохранительных органов. Данное решение было принято на заседании 29 ноября.

Отмечается, что согласно новым поправкам телефонные операторы должны в неизменном виде передавать абонентский номер, с которого поступает смс.

При этом сотрудники правоохранительных органов и Роскомнадзор могут пресечь трафик, если на протяжении двух недель не будут подтверждаться данные в соглашении на пользование номером и подлинная информация о пользователе, передает ТАСС.

Госдума России одобрила данный проект 23 ноября, теперь документ ждет подпись российского президента Владимира Путина.

Напомним, массовые звонки о заложенных в общественных местах взрывных устройствах начали поступать 10 сентября текущего года. Большая часть сообщений о минировании осуществлялась из-за границы РФ при помощи спам-ботов.