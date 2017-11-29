Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 350 боеприпасов

Донецк, 29 ноября. Украинские военные выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 351 боеприпас за минувшие сутки. Об этом сообщает в среду Донецкое агентство новостей.

По словам руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, населенные пункты республики на Горловском направлении подверглись наиболее интенсивному огню со стороны украинской армии.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные десять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики.