Молодой волжанин «успокоил» грудного ребенка смертельным ударом

Волжский, 29 ноября. Житель города Волжский подозревается в убийстве дочери п о неосторожности.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 22-летний мужчина проживал с супругой и 7-месячной дочкой. Женщина ушла из дома, оставив младенца под присмотром супруга. Ребенок начал плакать, из-за чего отец ударил малышку кулаком в живот.

7-месячная девочка скончалась на следующий день в результате закрытой травмы живота, сопровождающейся разрывом толстой кишки и перитонитом.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Мужчина задержан и признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.