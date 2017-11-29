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Молодой волжанин «успокоил» грудного ребенка смертельным ударом
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    Молодой волжанин «успокоил» грудного ребенка смертельным ударом

    12:12  29 Ноября 2017
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    Молодой волжанин «успокоил» грудного ребенка смертельным ударом

    Волжский, 29 ноября. Житель города Волжский подозревается в убийстве дочери п о неосторожности.

    Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 22-летний мужчина проживал с супругой и 7-месячной дочкой. Женщина ушла из дома, оставив младенца под присмотром супруга. Ребенок начал плакать, из-за чего отец ударил малышку кулаком в живот.

    7-месячная девочка скончалась на следующий день в результате закрытой травмы живота, сопровождающейся разрывом толстой кишки и перитонитом.

    Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

    Мужчина задержан и признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

    Расследование продолжается.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дети #убийство
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