Соловьева позабавила просьба Госдепа не применять закон о СМИ-иноагентах

Госдепартамент США обратился к России с просьбой отказаться от применения закона о СМИ-иноагентах. По мнению американского внешнеполитического ведомства, закон может угрожать свободе слова и работе иностранных средств массовой информации на территории РФ.

В посольстве РФ в США уже назвали подобный подход Госдепа примером политики двойных стандартов.

Известный российский ведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал для Федерального агентства новостей эту просьбу Госдепа.

«Америка никогда и не была иной. Они же считают, что они — нация под небом. И они пытаются объяснить, как нам, неразумным, жить, наставляют нас на путь истинный. А когда мы им отвечаем, они называют это вмешательством в их внутренние дела. Когда же они активно участвуют в политической жизни в России — это называется наставлением на путь свободы и демократии. Поэтому забавно хоть как-то на эту тему переживать и реагировать», — подытожил Владимир Соловьев.

Напомним, законопроект о СМИ-иноагентах был подписан президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе. Согласно нормативно-правовому акту, органы исполнительной власти получили право признавать СМИ иностранными агентами, если в их уставном капитале присутствует иностранный капитал.

Стоит отметить, в Соединенных Штатах полагают, что российский закон не является зеркальным ответом на действия американских властей, которые ранее потребовали от телеканала RT и агентства Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, компания фактически была вынуждена это сделать, поскольку в противном случае ее сотрудникам грозило бы уголовное преследование. В США же считают российский закон слишком «жестким».

Ранее сообщалось, что Google планировал понизить ранжирование RT и Sputnik якобы из-за «российской пропаганды». После сообщений об этом Роскомнадзор направил в американскую компанию запрос, что в Google подразумевают под термином «ранжирование». В ответе, который поступил в российское ведомство, было сказано, что Google не будет изменять свой алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов