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Госкино Украины признало, что правовых оснований для запрета сериала «Сваты» нет
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    Госкино Украины признало, что правовых оснований для запрета сериала «Сваты» нет

    12:13  29 Ноября 2017
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    Госкино Украины признало, что правовых оснований для запрета сериала «Сваты» нет

    Киев, 29 ноября. Украинское Государственное агентство по вопросам кино на сегодняшний день не видит правовых оснований для запрета сериала «Сваты». Об этом заявил в среду глава ведомства Филипп Ильенко.

    По его словам, Госкино Украины не принимало решений для запрета показа сериала на телеканалах страны.

    «Запрет на въезд в Украину Добронравову не означает, что будет запрещен сериал «Сваты». Пока что никаких решений относительно этого министерство культуры не принимало. На сегодня правовых оснований для запрета сериала «Сваты» нет», — цитируют Ильенко украинские СМИ.

    Ильенко также отметил, что сегодня на территории Украины запрещены к показу 630 фильмов и сериалов, которые Киев считает пропагандистскими. Глава украинского Госкино сообщил, что, хотя в этот список входят все российские фильмы, снятые после 1 января 2014 года, в нем есть и киноленты других стран.

    Напомним, скандал вокруг сериала «Сваты» разгорелся на прошлой неделе. Ранее Госкино Украины не исключило, что может отозвать прокатное удостоверение сериала в связи с запретом въезда в страну актеру Федору Добронравову, который снялся в «Сватах». С критикой такой идеи выступил один из авторов сериала, украинский актер Владимир Зеленский.

    Автор: Алексей Громов
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    #скандал #сваты #госкино украины
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