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Политика
Шойгу обсудит с президентом Египта международную и региональную безопасность
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    Шойгу обсудит с президентом Египта международную и региональную безопасность

    12:10  29 Ноября 2017
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    Шойгу обсудит с президентом Египта международную и региональную безопасность

    Москва, 29 ноября. Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в столицу Египта — Каир. Генерал армии примет участие в четвертом заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, а также встретится с президентом Арабской республики и министром обороны.

    Ожидается, что в ходе встречи с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси будет обсуждена тематика региональной и международной безопасности.

    Кроме того, Шойгу также обсудит с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

    Напомним, ранее президенты Судана и России Омар аль-Башир и Владимир Путин, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудили возможность создания в Судане военной базы на Красном море.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #шойгу #египет
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