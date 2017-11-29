Шойгу обсудит с президентом Египта международную и региональную безопасность

Москва, 29 ноября. Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в столицу Египта — Каир. Генерал армии примет участие в четвертом заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, а также встретится с президентом Арабской республики и министром обороны.

Ожидается, что в ходе встречи с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси будет обсуждена тематика региональной и международной безопасности.

Кроме того, Шойгу также обсудит с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Напомним, ранее президенты Судана и России Омар аль-Башир и Владимир Путин, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудили возможность создания в Судане военной базы на Красном море.