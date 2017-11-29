Крымчанам спишут долги по кредитам украинских банков

Симферополь, 29 ноября. Парламент Крыма в среду принял во втором чтении законопроект, который позволяет списывать долги крымчан по кредитам перед украинскими банками. Об этом сегодня заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Закон устанавливает основания и порядок реструктуризации задолженности заемщиков по кредитным договорам, заключенным с украинскими банками», — отметил он.

Окончательное решение о списании и реструктуризации задолженности будет принимать Фонд защиты вкладчиков.

Списанию подлежит любая задолженность, если сумма по состоянию на 18 марта 2014 года не превышала 5 млн рублей или сумму в иностранной валюте, равнозначную по размеру 5 млн рублям. Отметим, что наибольшие долговые обязательства у крымчан оказались перед украинским Приватбанком.

Напомним, что Крым перешел в состав России по итогам проведенного в регионе народного референдума в 2014 году.