Боевики ССА штурмуют позиции ИГИЛ в провинции Даръа

Даръа, 29 ноября. «Умеренные» боевики «Свободной сирийской армии» пытаются захватить подконтрольный «Исламскому государству»1 город в Даръа.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на местные источники, что в провинции Даръа продолжается противостояние оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). ССА атакует населенный пункт Тасил на юго-западе региона.

Отмечается, что «умеренным» боевикам удалось захватить четыре опорных пункта на подступах к городу, однако за городскую черту они так и не проникли. Оппозиционеры активно используют танки, «тачанки», ПТРК и минометы. По данным военных источников наступление в настоящий момент «заглохло» и боевики перегруппировывают свои подразделения.

1 Организация запрещена на территории РФ.