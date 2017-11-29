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Боевики ССА штурмуют позиции ИГИЛ в провинции Даръа
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    Боевики ССА штурмуют позиции ИГИЛ в провинции Даръа

    12:48  29 Ноября 2017
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    Боевики ССА штурмуют позиции ИГИЛ в провинции Даръа

    Даръа, 29 ноября. «Умеренные» боевики «Свободной сирийской армии» пытаются захватить подконтрольный «Исламскому государству»1 город в Даръа.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на местные источники, что в провинции Даръа продолжается противостояние оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). ССА атакует населенный пункт Тасил на юго-западе региона.

    Отмечается, что «умеренным» боевикам удалось захватить четыре опорных пункта на подступах к городу, однако за городскую черту они так и не проникли. Оппозиционеры активно используют танки, «тачанки», ПТРК и минометы. По данным военных источников наступление в настоящий момент «заглохло» и боевики перегруппировывают свои подразделения.

    Боевики ССА штурмуют позиции ИГИЛ в провинции Даръа

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #даръа #сса
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