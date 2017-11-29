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Политика
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Украина
Известный украинский певец признался, что готов спеть для Путина ради мира
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    Известный украинский певец признался, что готов спеть для Путина ради мира

    16:00  29 Ноября 2017
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    Известный украинский певец признался, что готов спеть для Путина ради мира

    Киев, 29 ноября. Популярный украинский певец Олег Винник сообщил, что спел бы для российского президента Владимира Путина, если бы это могло помочь остановить военный конфликт на восточной границе Украины.

    Об этом Винник сообщил в интервью на телеканале «112 Украина», отвечая на провокационный вопрос ведущей о том, смог бы он выступить для Путина, если бы российский президент ему заплатил.

    «Если он (Путин – прим. ФАН) может предотвратить войну, тогда бы я согласился. Я готов быть «изменником Родины», для того, чтобы был мир в этой стране», — сказал певец.

    Винник также подчеркнул, что финансовый вопрос ему при этом не интересен, поскольку он может «себе заработать денег».

    Напомним, Киев считает «изменниками» многих артистов, которые выступают с концертами в России. Так, широкий общественный резонанс на Украине вызвало выступление в Киеве певицы Ани Лорак, которая после событий 2014 года переехала в РФ. Кроме того, срыв концертов российских исполнителей уже стал обычной практикой на Украине. В ноябре группа радикалов не дала выступить в Одессе руководителю московского «Сатирикона» Константину Райкину.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #украина #винник
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