Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин знает о ситуации с запуском «Союза» на космодроме «Восточный» — Песков
Весь мир
Сирия новости 29 ноября 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 29 ноября 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ

    12:30  29 Ноября 2017
    607

    Сирия новости 29 ноября 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ

    Сирия, 29 ноября. Боевики вооруженной оппозиции нарушили перемирие в провинции Хомс, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ1, бои между САА и «Ахрар аш-Шам» продолжаются в Харасте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Хомсе.  

    «Исламское государство»: ведет бои с ССА в Даръа, несет потери в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит ИГ на востоке Хамы.

    «Ахрар аль-Шаркия»: ведет бои с «Аль-Жабха аль-Шамия» в Алеппо.

    «Ахрар аш-Шам»: атакуют позиции САА в Восточной Гуте.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на западе провинции Даръа.

    Курды: противостоят ВС Турции на северо-западе Алеппо.

    Сирия новости 29 ноября 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 29 ноября 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ

    В Восточной Гуте продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Один из местных источников пишет на своей странице в Twitter (@Ghouta_GMC), что артиллерия правительственных сил ведет обстрел зон дислокации боевиков в поселении Хаза. Другой Twitter-канал (@wateen_media) передает, что армия САР обстреливает из минометов позиции вооруженных формирований в Джобаре. Также в Харасте продолжаются столкновения между САА и «Ахрар аш-Шам» за контроль над транспортной базой.

    Ранее сообщалось, что армия Башара Асада противостоит антиправительственным группировкам также на фронтах населенных пунктов Арбин, Дума,Мисраба и Мадира.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 29 ноября 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ

    На востоке провинции Алеппо зафиксированы столкновения между группировками «Аль-Жабха аль-Шамия» и «Ахрар аль-Шаркия». Один из источников в регионе передает в своем Twitter (@killerpro1970), что в эпицентре противостояния находится город Джараблус.

    Боевики радикальной оппозиции продолжают обстрел района Аз-Захра в северном пригороде Алеппо, пишет на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    SOHR передает также, что на северо-западе региона продолжается вооруженный конфликт между турецкой армией и курдскими отрядами ополчения. По данным правозащитной организации, ВС Турции ведут артобстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях Африна.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 29 ноября 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ

    Министерство обороны РФ сообщает, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал случай нарушения режима деэскалации в провинции Хомс со стороны антиправительственных группировок. Также боевики нарушили перемирие в Алеппо и Дамаске.

    Сирийская арабская армия (САА) открыла артиллерийский огонь по зонам дислокации незаконных вооруженных формирований недалеко от города Талльбиса в северной части региона. Об этом пишет HAQ News Agency на своей странице в Facebook (@Agency.news.Haq).

    Провинция Даръа

    Сирия новости 29 ноября 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ

    Террористы группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», заявляют, что отбили атаку и нанесли урон Сирийской свободной армии (ССА) на фронте города Тсиль в западной части провинции Даръа. Сообщение радикальных исламистов передает один из источников в социальной сети Twitter (@D3M14SKT1R).

    Одновременно с этим Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в столкновениях между ИГИЛ1 и «свободной армией» в районе бассейна реки Ярмук было ликвидировано двое исламистов. Также правозащитная организация сообщает, что расположения ИГ подверглись атаке дрона.

    Провинция Хама

    Сирия новости 29 ноября 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ

    В восточной части провинции Хама продолжаются столкновения между радикалами «Исламского государства»1 и подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам». По данным местного источника, опубликованным в социальной сети Twitter (@yaqeen_agency), в результате боев в районе населенного пункта Аль-Мвалех боевики «Ан-Нусры» уничтожили девять террористов ИГИЛ. Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы выбили исламистов «Тахрир аш-Шам» из более чем десятка стратегических поселений на востоке региона. Вчера боестолкновения между радикальными вооруженными формированиями отмечались недалеко от населенного пункта Аштане.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #исламское государство #саа #даръа #сса #хомс #тахрир аш-шам
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 29 ноября 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ
    Сирия итоги за сутки на 29 ноября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, в Дейр-эз-Зоре ликвидированы десятки террористов ИГ
    Сирия новости 28 ноября 22.30: «Ахрар аш-Шам» продолжает атаковать САА в Дамаске, в Даръа ликвидировано двое боевиков ССА
    Сирия новости 28 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, при взрыве в Эс-Сувейде ликвидировано четыре боевика ССА
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть