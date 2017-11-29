Сирия новости 29 ноября 12.30: боевики нарушили перемирие в Хомсе, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ

Сирия, 29 ноября. Боевики вооруженной оппозиции нарушили перемирие в провинции Хомс, в Хаме уничтожено девять террористов ИГ1, бои между САА и «Ахрар аш-Шам» продолжаются в Харасте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Хомсе.

«Исламское государство»: ведет бои с ССА в Даръа, несет потери в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит ИГ на востоке Хамы.

«Ахрар аль-Шаркия»: ведет бои с «Аль-Жабха аль-Шамия» в Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: атакуют позиции САА в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на западе провинции Даръа.

Курды: противостоят ВС Турции на северо-западе Алеппо.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Один из местных источников пишет на своей странице в Twitter (@Ghouta_GMC), что артиллерия правительственных сил ведет обстрел зон дислокации боевиков в поселении Хаза. Другой Twitter-канал (@wateen_media) передает, что армия САР обстреливает из минометов позиции вооруженных формирований в Джобаре. Также в Харасте продолжаются столкновения между САА и «Ахрар аш-Шам» за контроль над транспортной базой.

Ранее сообщалось, что армия Башара Асада противостоит антиправительственным группировкам также на фронтах населенных пунктов Арбин, Дума,Мисраба и Мадира.

Провинция Алеппо

На востоке провинции Алеппо зафиксированы столкновения между группировками «Аль-Жабха аль-Шамия» и «Ахрар аль-Шаркия». Один из источников в регионе передает в своем Twitter (@killerpro1970), что в эпицентре противостояния находится город Джараблус.

Боевики радикальной оппозиции продолжают обстрел района Аз-Захра в северном пригороде Алеппо, пишет на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

SOHR передает также, что на северо-западе региона продолжается вооруженный конфликт между турецкой армией и курдскими отрядами ополчения. По данным правозащитной организации, ВС Турции ведут артобстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях Африна.

Провинция Хомс

Министерство обороны РФ сообщает, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал случай нарушения режима деэскалации в провинции Хомс со стороны антиправительственных группировок. Также боевики нарушили перемирие в Алеппо и Дамаске.

Сирийская арабская армия (САА) открыла артиллерийский огонь по зонам дислокации незаконных вооруженных формирований недалеко от города Талльбиса в северной части региона. Об этом пишет HAQ News Agency на своей странице в Facebook (@Agency.news.Haq).

Провинция Даръа

Террористы группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», заявляют, что отбили атаку и нанесли урон Сирийской свободной армии (ССА) на фронте города Тсиль в западной части провинции Даръа. Сообщение радикальных исламистов передает один из источников в социальной сети Twitter (@D3M14SKT1R).

Одновременно с этим Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в столкновениях между ИГИЛ1 и «свободной армией» в районе бассейна реки Ярмук было ликвидировано двое исламистов. Также правозащитная организация сообщает, что расположения ИГ подверглись атаке дрона.

Провинция Хама

В восточной части провинции Хама продолжаются столкновения между радикалами «Исламского государства»1 и подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам». По данным местного источника, опубликованным в социальной сети Twitter (@yaqeen_agency), в результате боев в районе населенного пункта Аль-Мвалех боевики «Ан-Нусры» уничтожили девять террористов ИГИЛ. Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы выбили исламистов «Тахрир аш-Шам» из более чем десятка стратегических поселений на востоке региона. Вчера боестолкновения между радикальными вооруженными формированиями отмечались недалеко от населенного пункта Аштане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)