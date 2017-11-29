«На нас напал Путин»: эксперт иронично объяснил причины неудач киевских властей

Киев, 29 ноября. Украинское руководство списывает все проблемы в стране на президента Российской Федерации Владимира Путина, а также войну в Донбассе, чтобы не отвечать за неудачные итоги собственной политики. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов.

Эксперт подчеркнул, что киевское руководство обвиняет Путина в том, что на Украине царит бедность, растут тарифы и цены на продукты, передает «ПолитНавигатор».

«Естественно, должен быть Путин. Кто-то же должен перейти границу, и мы должны как-то мотивировать, почему у людей пенсия упала в три раза, почему люди покидают эту страну, наиболее талантливые и молодые, почему по всему городу развешаны плакаты работы в Венгрии, в Польше… То есть это ответ», — возмущается экс-депутат.

Он также отметил, что всегда можно объяснить беды страны тем, что на Украину якобы «напал Путин».

«Собственные неумения управлять страной надо списать на что? Мы не можем, потому что все забрала война, потому что на нас напал Путин», — отметил Куликов.

Напомним, Украина в апреле 2014 года начала операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране. Москва оказывает поддержку жителям ДНР и ЛНР, организовывая на постоянной основе доставку гуманитарной помощи. Отметим, что Россия не оказывает республикам военную помощь.