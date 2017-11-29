Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Медведчук раскрыл подробности переговоров по обмену пленными между Киевом и Донбассом
Украина
«На нас напал Путин»: эксперт иронично объяснил причины неудач киевских властей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «На нас напал Путин»: эксперт иронично объяснил причины неудач киевских властей

    12:14  29 Ноября 2017
    7260

    «На нас напал Путин»: эксперт иронично объяснил причины неудач киевских властей

    Киев, 29 ноября. Украинское руководство списывает все проблемы в стране на президента Российской Федерации Владимира Путина, а также войну в Донбассе, чтобы не отвечать за неудачные итоги собственной политики. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов.

    Эксперт подчеркнул, что киевское руководство обвиняет Путина в том, что на Украине царит бедность, растут тарифы и цены на продукты, передает «ПолитНавигатор». 

    «На нас напал Путин»: эксперт иронично объяснил причины неудач киевских властей

    «Естественно, должен быть Путин. Кто-то же должен перейти границу, и мы должны как-то мотивировать, почему у людей пенсия упала в три раза, почему люди покидают эту страну, наиболее талантливые и молодые, почему по всему городу развешаны плакаты работы в Венгрии, в Польше… То есть это ответ», — возмущается экс-депутат. 

    Он также отметил, что всегда можно объяснить беды страны тем, что на Украину якобы «напал Путин».

    «Собственные неумения управлять страной надо списать на что? Мы не можем, потому что все забрала война, потому что на нас напал Путин», — отметил Куликов. 

    «На нас напал Путин»: эксперт иронично объяснил причины неудач киевских властей

    Напомним, Украина в апреле 2014 года начала операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране. Москва оказывает поддержку жителям ДНР и ЛНР, организовывая на постоянной основе доставку гуманитарной помощи. Отметим, что Россия не оказывает республикам военную помощь.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #украина #эксперт #политика #куликов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть