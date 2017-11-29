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Минобрнауки РФ рассказало, как изменится размер стипендий для студентов
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    Минобрнауки РФ рассказало, как изменится размер стипендий для студентов

    12:12  29 Ноября 2017
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    Минобрнауки РФ рассказало, как изменится размер стипендий для студентов

    Москва, 29 ноября. Размер студенческих стипендий в России с 1 сентября 2018 года увеличится на 4%. Об этом участников семинара «Настоящее и будущее финансовой политики Минобрнауки России» проинформировала глава ведомства Ольга Васильева.    

    «В 2018 году вырастут объем стипендиального фонда. В федеральном бюджете заложены средства на увеличение стипендий на 4% с 1 сентября», — цитирует РИА Новости Васильеву. 

    Она отметила, что объем стипендиального фонда будет увеличен на 3 миллиарда 700 миллионов рублей.

    Васильева также рассказала о том, что в следующем году поддержку получит и фонд средств на капитальный ремонт и оборудование. Общий объем финансирования, отметила глава министерства образования и науки России, будет равняться 13 миллиардам 700 миллионам рублей. 

    Кроме того, дополнительные средства направят и на строительство общежитий: общий объем средств, рассчитанных на возведение жилья для студентов, составит 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Это сумма на 28% больше той, что закладывалась на строительство общежитий в 2017 году, отметила Васильева.

    Отметим, как напоминает «Телеканал 360», в будущем году малоимущие семьи России будут получать специальные социальные выплаты при рождении первого ребенка. Средняя сумма выплат составит 10,5 тысячи рублей. Впоследствии социальное пособие будет проиндексировано.

    Автор: Федор Веснин
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    #студенты #рост #стипендия #минобрнауки рф
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