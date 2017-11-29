Вашингтон, 29 ноября. Военно-политический блок НАТО должен адаптироваться к войнам будущего и добиваться партнерства с Китаем и Индией, чтобы ответить на «обновленные угрозы» со стороны России. Об этом заявила группа экспертов аналитического центра Globsec, пишет Politico.

Экспертная комиссия во главе с американским генералом в отставке Джоном Алленом подготовила рекомендации для НАТО. В докладе затрагивается вопрос безопасности на фоне якобы имевших место «аннексии» Крыма и «вмешательства» России в конфликт на Украине.

Авторы настаивают на укреплении отношений с Китаем и Индией и другими перспективными государствами. Аллен предложил создать Совет Китай-НАТО, поскольку Пекин пользуется большим влиянием. Кроме того, Североатлантический альянс должен использовать такие технологии, как искусственный интеллект в военной сфере.

«Речь идет о планировании НАТО на поколение вперед», — пояснил отставной генерал Аллен.

Рекомендации были переданы генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом прислушаться к мнению экспертов, поскольку от этого зависит будущее альянса.

«НАТО рискует отстать от политических перемен и технологических разработок, которые могут изменить характер ведения боевых действий, структуру международных отношений и роль самого альянса», — резюмируют авторы доклада.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев начал силовую операцию против ДНР и ЛНР. Россия не является стороной конфликта на Украине, об этом неоднократно говорили в Кремле и на уровне МИД РФ.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о вхождении полуострова в состав РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.