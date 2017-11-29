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Политика
Эксперты придумали для НАТО способ противостоять «российской угрозе»
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    Эксперты придумали для НАТО способ противостоять «российской угрозе»

    12:14  29 Ноября 2017
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    Эксперты придумали для НАТО способ противостоять «российской угрозе»

    Вашингтон, 29 ноября. Военно-политический блок НАТО должен адаптироваться к войнам будущего и добиваться партнерства с Китаем и Индией, чтобы ответить на «обновленные угрозы» со стороны России. Об этом заявила группа экспертов аналитического центра Globsec, пишет Politico. 

    Экспертная комиссия во главе с американским генералом в отставке Джоном Алленом подготовила рекомендации для НАТО. В докладе затрагивается вопрос безопасности на фоне якобы имевших место «аннексии» Крыма и «вмешательства» России в конфликт на Украине.

    Авторы настаивают на укреплении отношений с Китаем и Индией и другими перспективными государствами. Аллен предложил создать Совет Китай-НАТО, поскольку Пекин пользуется большим влиянием. Кроме того, Североатлантический альянс должен использовать такие технологии, как искусственный интеллект в военной сфере. 

    Эксперты придумали для НАТО способ противостоять «российской угрозе»

    «Речь идет о планировании НАТО на поколение вперед» пояснил отставной генерал Аллен.

    Рекомендации были переданы генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом прислушаться к мнению экспертов, поскольку от этого зависит будущее альянса.  

     «НАТО рискует отстать от политических перемен и технологических разработок, которые могут изменить характер ведения боевых действий, структуру международных отношений и роль самого альянса», — резюмируют авторы доклада. 

    Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев начал силовую операцию против ДНР и ЛНР. Россия не является стороной конфликта на Украине, об этом неоднократно говорили в Кремле и на уровне МИД РФ.

    В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о вхождении полуострова в состав РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

    Эксперты придумали для НАТО способ противостоять «российской угрозе»

    Автор: Ирина Селезнева
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