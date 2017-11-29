Памфилова рассказала, как естественным образом повлиять на явку на выборах
Москва, 29 ноября. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что естественным образом повлиять на уровень явки избирателей позволит успешное информирование о выборах.
«Глубоко убеждены в том, что от того, насколько эффективно мы сработаем, насколько мы доведем информацию о предстоящих выборах до избирателей, во многом зависит целый ряд факторов: пойдут люди на выборы или не пойдут», — сказала Памфилова в ходе презентации визуальной концепции информирования о предстоящих выборах.
По ее словам, неотъемлемое право избирателей — это получение своевременной, объективной и полной информации о выборах. Глава ЦИК добавила, что у человека больше возможностей принимать решение в случае, если он полностью информирован.
Как сообщало издание «Известия», Россия планирует ограничить количество и полномочия западных наблюдателей на президентских выборах 2018 года.
Напомним, Совет федерации РФ в среду одобрил поправки в закон «О выборах президента РФ», согласно которым осуществлять видеонаблюдение будет можно не только за процессом голосования, но и за подведением его итогов территориальной избирательной комиссией.