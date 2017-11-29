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Украина
«Не хотят жить в гетто»: депутат Рады рассказал, почему украинцы отдают детей в польские школы
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    «Не хотят жить в гетто»: депутат Рады рассказал, почему украинцы отдают детей в польские школы

    12:04  29 Ноября 2017
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    «Не хотят жить в гетто»: депутат Рады рассказал, почему украинцы отдают детей в польские школы

    Варшава, 29 ноября. Приехавшие в Польшу украинские мигранты не желают, чтобы их дети изучали украинский язык, считает депутат «Народного фронта» Николай Княжицкий, потому что опасаются остаться в «украинском гетто» в чужой стране. Своих детей украинцы отправляют в обычные школы, где те учатся с польскими детьми и перенимают польский язык.

    Об этом Княжицкий, по его словам, узнал из сюжета на польском телевидении, где рассказывалось о создании субботних украинских школ.

    «Субботние украинские школы. Их финансирует государство. Власти города Вроцлава предложили украинцам открыть украинские классы в польских школах. Но людей нет, — написал депутат Рады на своей странице Facebook. — Украинцы говорят, что «не хотят жить в гетто» и отдают детей в обычные польские школы».

    По словам Княжицкого, несмотря на то, что «отношения между польским и украинским правительством сложные», в Польше выходит на государственном канале украиноязычная программа, а местные власти готовы финансировать учебу на украинском.

    «Сами украинцы этого не хотят, — констатирует депутат. — Парадоксы современности!»

    В комментариях депутату Рады без труда объяснили причину такого «парадокса» — большинство уехавших в Польшу граждан Украины никогда и не знали украинского языка глубже суржика, и всегда разговаривали на русском.

    «Какие украинцы не хотят учить украинский? — задали вопрос депутату. — Иммигранты из Украины, которые только по-русски говорят?»

    Напомним, существенное охлаждение в отношениях между Варшавой и Киевом наступило после того, как на Украине приняли закон «Об образовании», запрещающий обучение на языке национальных меньшинств. Такие нововведения вызвали возмущения в Польше и Венгрии, чьи крупные диаспоры проживают на Украине.

    «Не хотят жить в гетто»: депутат Рады рассказал, почему украинцы отдают детей в польские школы

    Автор: Валентин Меликов
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