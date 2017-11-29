Загадочная пена в порту Одессы напугала американский эсминец

Одесса, 29 ноября. После шторма побережье Черного моря в Одессе покрылось пеной, которая напугала американский эсминец.

Шторм, бушующий с начала недели, сильно вспенил воду у побережья Одессы. В некоторых местах пеной покрыты целые пляжи. Природное явление напугало эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс» (USS James Williams DDG95), который не решился пришвартоваться в местном порту, передает издание «Думская».

Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря через пролив Босфор в минувшее воскресенье, после чего начал движение в северном направлении. В планах «Джеймса Уильямса» значился заход в порт Одессы.