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Загадочная пена в порту Одессы напугала американский эсминец
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    Загадочная пена в порту Одессы напугала американский эсминец

    11:55  29 Ноября 2017
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    Американский эсминец остановила необычная пена в порту Одессы

    Одесса, 29 ноября. После шторма побережье Черного моря в Одессе покрылось пеной, которая напугала американский эсминец.

    Шторм, бушующий с начала недели, сильно вспенил воду у побережья Одессы. В некоторых местах пеной покрыты целые пляжи. Природное явление напугало эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс» (USS James Williams DDG95), который не решился пришвартоваться в местном порту, передает издание «Думская».

    Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря через пролив Босфор в минувшее воскресенье, после чего начал движение в северном направлении. В планах «Джеймса Уильямса» значился заход в порт Одессы.

    Американский эсминец остановила необычная пена в порту Одессы

    Автор: Юлия Кошкина
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    #шторм #одесса #черное море #вмс сша #курьез
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