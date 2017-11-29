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Общество
«Почему это существо живо?»: соцсети пожалели собаку, чье уродство оказалось иллюзией
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    «Почему это существо живо?»: соцсети пожалели собаку, чье уродство оказалось иллюзией

    11:33  29 Ноября 2017
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    «Почему это существо живо?»: соцсети пожалели собаку, чье уродство оказалось иллюзией

    Москва, 29 ноября. Необычная собака, чья голова кажется сильно деформированной, стала звездой социального портала Reddit.

    Многие пользователи ресурса начали писать комментарии, жалея пса и восхищаясь мужеством его хозяев. Однако при внимательном изучении снимка выяснилось, что собака абсолютно здорова, просто из-за ракурса камеры и поворота головы она кажется деформированной.

     «Мои первые мысли были «Почему это существо до сих пор живо!» — пишет один из посетителей ресурса.

    «Я только что провел две минуты, убеждая себя в том, какие хорошие у нее хозяева. И все это только для того, чтобы узнать, что с ней все в порядке», — отмечает другой интернет-пользователь.

    Отметим, что это не первый раз, когда соцсети оказываются озадачены необычными снимками, на поверку оказывающимися оптической иллюзией. Ранее пользователи онлайн-сервиса загрузки, хранения и обмена фото-изображений Imgur пытались разгадать загадку фотографии девушки с тремя ногами.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #соцсети #собака #оптическая иллюзия
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