«Почему это существо живо?»: соцсети пожалели собаку, чье уродство оказалось иллюзией

Москва, 29 ноября. Необычная собака, чья голова кажется сильно деформированной, стала звездой социального портала Reddit.

Многие пользователи ресурса начали писать комментарии, жалея пса и восхищаясь мужеством его хозяев. Однако при внимательном изучении снимка выяснилось, что собака абсолютно здорова, просто из-за ракурса камеры и поворота головы она кажется деформированной.

«Мои первые мысли были «Почему это существо до сих пор живо!» — пишет один из посетителей ресурса. «Я только что провел две минуты, убеждая себя в том, какие хорошие у нее хозяева. И все это только для того, чтобы узнать, что с ней все в порядке», — отмечает другой интернет-пользователь.

Отметим, что это не первый раз, когда соцсети оказываются озадачены необычными снимками, на поверку оказывающимися оптической иллюзией. Ранее пользователи онлайн-сервиса загрузки, хранения и обмена фото-изображений Imgur пытались разгадать загадку фотографии девушки с тремя ногами.