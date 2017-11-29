«Почему это существо живо?»: соцсети пожалели собаку, чье уродство оказалось иллюзией
Москва, 29 ноября. Необычная собака, чья голова кажется сильно деформированной, стала звездой социального портала Reddit.
Многие пользователи ресурса начали писать комментарии, жалея пса и восхищаясь мужеством его хозяев. Однако при внимательном изучении снимка выяснилось, что собака абсолютно здорова, просто из-за ракурса камеры и поворота головы она кажется деформированной.
«Мои первые мысли были «Почему это существо до сих пор живо!» — пишет один из посетителей ресурса.
«Я только что провел две минуты, убеждая себя в том, какие хорошие у нее хозяева. И все это только для того, чтобы узнать, что с ней все в порядке», — отмечает другой интернет-пользователь.
Отметим, что это не первый раз, когда соцсети оказываются озадачены необычными снимками, на поверку оказывающимися оптической иллюзией. Ранее пользователи онлайн-сервиса загрузки, хранения и обмена фото-изображений Imgur пытались разгадать загадку фотографии девушки с тремя ногами.
#FOLLOW #FOLLOWME Can You Make Sense Of This Optical Illusion Dog? https://t.co/Yoqo8vdmJ0 #RETWEET pic.twitter.com/kGkUjpUd99— JC (@jaydipsinhji18) November 29, 2017