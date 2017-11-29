Капитан пропавшей подлодки «Сан-Хуан» рассказал в телеграмме о случившемся на борту

Буэнос-Айрес, 29 ноября. Оборонное ведомство Аргентины раскрыло содержание последнего телеграфного сообщения, которое было получено с борта субмарины «Сан-Хуан» (San Juan) перед ее исчезновением.

В сообщении капитан аргентинской подлодки Клаудио Вильямид заявил, что пожар в блоке батарей возник после попадания забортной воды через систему вентиляции.

«Поступление забортной воды через систему вентиляции в отсек с группой аккумуляторных батарей №3, что вызвало пожар в блоке батарей. Батареи в носовой части вышли из строя», — уточнил капитан.

Он также отметил, что субмарина идет с разъединенной электрической цепью.

«На данный момент момент движемся в подводном положении с разъединенной электрической цепью», — следует из полученной телеграммы.

Отмечается, что министерство обороны страны изначально было в курсе ситуации.

Two US Navy P-8A Poseidon aircrafts join the search for missing Argentine submarine ARA San Juan and its 44 crew members pic.twitter.com/DqtDuMvJ8w — AFP news agency (@AFP) November 27, 2017

Напомним, субмарину «Сан-Хуан» ищут с 15 ноября.

Ранее Минобороны Аргентины назвало возможные причины взрыва на борту исчезнувшей субмарины.