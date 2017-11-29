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Капитан пропавшей подлодки «Сан-Хуан» рассказал в телеграмме о случившемся на борту
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    Капитан пропавшей подлодки «Сан-Хуан» рассказал в телеграмме о случившемся на борту

    11:43  29 Ноября 2017
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    Капитан пропавшей подлодки «Сан-Хуан» рассказал в телеграмме о случившемся на борту

    Буэнос-Айрес, 29 ноября. Оборонное ведомство Аргентины раскрыло содержание последнего телеграфного сообщения, которое было получено с борта субмарины «Сан-Хуан» (San Juan) перед ее исчезновением. 

    В сообщении капитан аргентинской подлодки Клаудио Вильямид заявил, что пожар в блоке батарей возник после попадания забортной воды через систему вентиляции.

    «Поступление забортной воды через систему вентиляции в отсек с группой аккумуляторных батарей №3, что вызвало пожар в блоке батарей. Батареи в носовой части вышли из строя», — уточнил капитан. 

    Он также отметил, что субмарина идет с разъединенной электрической цепью.

    «На данный момент момент движемся в подводном положении с разъединенной электрической цепью», — следует из полученной телеграммы.

    Отмечается, что министерство обороны страны изначально было в курсе ситуации.

    Напомним, субмарину «Сан-Хуан» ищут с 15 ноября. 

    Ранее Минобороны Аргентины назвало возможные причины взрыва на борту исчезнувшей субмарины.

    Автор: Дана Балан
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    #аргентина #подлодка #субмарина #вмс аргентины #сан-хуан
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