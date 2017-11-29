ООН отказалась вкладывать деньги в «разинутые рты» украинских властей

Нью-Йорк, 29 ноября. Представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матеу во время визита в Киев заявил, что организация не должна вкладывать деньги в «разинутые рты» украинского правительства.

Матеу раскритиковал работу украинских властей, отметив, что они закладывают недостаточное количество средств для решения текущих проблем в стране.

«Мы не должны впустую вкладывать деньги в «разинутые рты» украинского правительства, — заявил он во время пресс-конференции в Киеве. — Если посмотреть на предложенный госбюджет Украины на 2018 год, становится непонятно, откуда возьмутся деньги на решение глобальных проблем Украины».

Он отметил, что такая ситуация повторялась уже неоднократно: в бюджет Украины на решение острых проблем каждый год закладывается «мизерное количество денег». Особое внимание он уделил нехватки финансирования для восстановления востока страны, где Киев объявил так называемую АТО.