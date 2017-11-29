ООН отказалась вкладывать деньги в «разинутые рты» украинских властей
Нью-Йорк, 29 ноября. Представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матеу во время визита в Киев заявил, что организация не должна вкладывать деньги в «разинутые рты» украинского правительства.
Матеу раскритиковал работу украинских властей, отметив, что они закладывают недостаточное количество средств для решения текущих проблем в стране.
«Мы не должны впустую вкладывать деньги в «разинутые рты» украинского правительства, — заявил он во время пресс-конференции в Киеве. — Если посмотреть на предложенный госбюджет Украины на 2018 год, становится непонятно, откуда возьмутся деньги на решение глобальных проблем Украины».
Он отметил, что такая ситуация повторялась уже неоднократно: в бюджет Украины на решение острых проблем каждый год закладывается «мизерное количество денег». Особое внимание он уделил нехватки финансирования для восстановления востока страны, где Киев объявил так называемую АТО.
«Есть такие семьи, чьи дома оккупированы украинской армией, они должны получить компенсацию за это, — заявил представитель ООН. — На увеличение пенсий также не выделено ни копейки. Цифры в отчете не верны: более 600, а не 500 тысяч пенсионеров на сегодняшний день лишены пенсий, и, исходя из планируемого бюджета на следующий год, они останутся в таком же положении».