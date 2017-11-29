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США делают ставку на подводные беспилотники
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    США делают ставку на подводные беспилотники

    11:54  29 Ноября 2017
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    США делают ставку на подводные беспилотники

    Москва, 29 ноября. Американские разработчики приступили к созданию самых современных подводных необитаемых аппаратов.

    Господство в военно-морской сфере является одной из важнейших составляющих в стратегическом развитии любой крупной державы. В настоящий момент, после того, как в воздухе начали широко применять БПЛА различного назначения, беспилотники стали активно осваивать и морские глубины. Причем если ранее они использовались в полнее мирных — научных целях, то теперь все чаще появляются сообщения о разработках подводных беспилотников военного назначения, сообщают эксперты.

    Беспилотники сохраняют научно-исследовательское и поисковое назначение, но и приобретают функции, позволяющие им бороться с кораблями и подводными лодками противника, а также обезвреживать подводные минные заграждения, пишет «Ридус». Это прекрасно понимают разработчики в России, Китае и США. Минобороны США с начала 90-х годов прошлого века активно инвестирует средства в создание необитаемых подводных аппаратов (НПА). Это подтверждает и появления в 2015 году должности зампомощника министра ВМС США по НПА.

    По данным официальных источников еще в 2016 году бывший министр обороны США Эштон Картер пообещал, что правительство вложит в создание подводных беспилотников порядка 600 миллионов долларов, делая особый упор на совместную деятельность всех военно-морских сил.

    «Мы должны заставить наши корабли и самолеты работать вместе так, как они не делали это раньше, но как позволяют нынешние технологии», — отметил Картер.

    В данный момент разработки идут в самых различных направлениях, которые могут позволить совершить настоящую революцию в военно-морском деле. Россия при этом также не остается в стороне, отмечается, что для ВМФ РФ создается специализированная подлодка, которая станет плавучей базой для подводных беспилотников.

    США делают ставку на подводные беспилотники

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #беспилотник #бпла #подлодка
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