Патриарх Кирилл призвал служителей церкви не превращаться в медиаперсон

Москва, 29 ноября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев и священнослужителей не забывать о высоком характере служения и не становиться «администраторами» и успешными «медиаперсонами». Об этом он заявил, участвуя в открытии Архиерейского собора РПЦ.

«Горько видеть, когда отдельные служители церкви способствуют этому (навязыванию церкви жизни по мирским правилам - прим. ФАН) , безрассудно обращая то священное, к хранению которого их призвал Господь, на служение сиюминутным, суетным и, в конечном счете, тленным вещам», — цитирует РИА Новости патриарха Кирилла.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что священнослужитель, являющийся проповедником слова Божьего, ни в коем случае не должен становиться «администратором или медиаперсоной», претендующим на популярность модератора общественных процессов.

Патриарх заявил, что совершители таинств, которые поддаются подобному искушению, постепенно теряют образ священнослужителя «как живой иконы Христа, как свидетеля иной жизни, устроенной по иным, отличным от обычного мира законам».

Именно и за таких перевоплощений, отметил Патриарх Московский и всея Руси, люди перестают видеть священный характер церкви и начинают воспринимать ее как общественную организацию.