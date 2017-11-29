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Toyota отзывает в России 9,3 тыс. пикапов Hilux из-за подушек безопасности
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    Toyota отзывает в России 9,3 тыс. пикапов Hilux из-за подушек безопасности

    11:22  29 Ноября 2017
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    Toyota отзывает в России 9,3 тыс. пикапов Hilux из-за подушек безопасности

    Москва, 29 ноября. Российский дилер Toyota — ООО «Тойота Мотор» — отзывает с российского рынка 9,31 тыс. пикапов Hilux по причине некачественных подушек безопасности. Об этом в среду сообщает пресс-служба Росстандарта. 

    По имеющимся данным, отзыву подлежат транспортные средства, проданные в России со 2 сентября 2011 года по 28 ноября 2014 года.

    «Причиной отзыва является существующая вероятность того, что на указанных автомобилях может некорректно сработать водительская подушка безопасности во время аварии», — следует из сообщения ведомства. 

    Toyota отзывает в России 9,3 тыс. пикапов Hilux из-за подушек безопасности

    Отмечается, что в рамках отзывного процесса на японских пикапах будет выполнена замена газового генератора. 

    Напомним, минувшим летом автомобильные компании Ford, Nissan и Mazda отозвали 2,7 миллиона машин из-за японских подушек безопасности Takata.

    Автор: Дана Балан
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    #экономика #toyota #автомобили #пикап #рынок #подушки безопасности
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