Toyota отзывает в России 9,3 тыс. пикапов Hilux из-за подушек безопасности

Москва, 29 ноября. Российский дилер Toyota — ООО «Тойота Мотор» — отзывает с российского рынка 9,31 тыс. пикапов Hilux по причине некачественных подушек безопасности. Об этом в среду сообщает пресс-служба Росстандарта.

По имеющимся данным, отзыву подлежат транспортные средства, проданные в России со 2 сентября 2011 года по 28 ноября 2014 года.

«Причиной отзыва является существующая вероятность того, что на указанных автомобилях может некорректно сработать водительская подушка безопасности во время аварии», — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что в рамках отзывного процесса на японских пикапах будет выполнена замена газового генератора.

Напомним, минувшим летом автомобильные компании Ford, Nissan и Mazda отозвали 2,7 миллиона машин из-за японских подушек безопасности Takata.