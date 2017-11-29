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Курды опровергли сообщение о выводе «Хашд аш-Шааби» из Туз-Хурмату
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    Курды опровергли сообщение о выводе «Хашд аш-Шааби» из Туз-Хурмату

    11:19  29 Ноября 2017
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    Курды опровергли сообщение о выводе «Хашд аш-Шааби» из Туз-Хурмату

    Туз-Хурмату, 29 ноября. Представитель «Демократической партии Курдистана» Арсалан Али заявил, что шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» сохраняет свои позиции в Туз-Хурмату.

    Али подчеркнул, что иракская милиция все еще остается в городе и продолжает сжигать и взрывать дома курдского населения Туз-Хурмату. Местные жители неоднократно обвиняли шиитских ополченцев в преступлениях против гражданских лиц курдского происхождения.

    Отмечается, что во вторник чиновники в провинции Салах-ад-Дин, к которой принадлежит населенный пункт Туз-Хурмату, заявили о полном выводе сил «Хашд аш-Шааби» из региона.

    Ранее сообщалось, что шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») вторглось в спорные районы с курдами 16 октября после проведения в Курдистане референдума о независимости автономии от Ирака, пишет «URA.ru».

    Курды опровергли сообщение о выводе «Хашд аш-Шааби» из Туз-Хурмату

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хашд аш-шааби #туз-хурмату
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