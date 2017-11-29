Курды опровергли сообщение о выводе «Хашд аш-Шааби» из Туз-Хурмату

Туз-Хурмату, 29 ноября. Представитель «Демократической партии Курдистана» Арсалан Али заявил, что шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» сохраняет свои позиции в Туз-Хурмату.

Али подчеркнул, что иракская милиция все еще остается в городе и продолжает сжигать и взрывать дома курдского населения Туз-Хурмату. Местные жители неоднократно обвиняли шиитских ополченцев в преступлениях против гражданских лиц курдского происхождения.

Отмечается, что во вторник чиновники в провинции Салах-ад-Дин, к которой принадлежит населенный пункт Туз-Хурмату, заявили о полном выводе сил «Хашд аш-Шааби» из региона.

Ранее сообщалось, что шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») вторглось в спорные районы с курдами 16 октября после проведения в Курдистане референдума о независимости автономии от Ирака, пишет «URA.ru».