Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой волжанин «успокоил» грудного ребенка смертельным ударом
Россия
СФ поддержал закон о видеонаблюдении при подсчете голосов на выборах президента РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СФ поддержал закон о видеонаблюдении при подсчете голосов на выборах президента РФ

    11:32  29 Ноября 2017
    31

    СФ поддержал закон о видеонаблюдении при подсчете голосов на выборах президента РФ

    Москва, 29 ноября. Совет федерации РФ в среду одобрил поправки в закон «О выборах президента РФ», согласно которым осуществлять видеонаблюдение будет можно не только за процессом голосования, но и за подведением его итогов территориальной избирательной комиссией.

    Также нововведения позволяют членам Общественной палаты РФ присутствовать на выборах президента РФ в качестве наблюдателей. Также направлять своих наблюдателей на выборы в избирательные комиссии своих регионов в 2018 году смогут общественные палаты субъектов РФ, пишет РИА Новости.

    Кроме того, согласно поправкам, доверенное лицо кандидата сможет направлять в избирательную комиссию сразу несколько наблюдателей для их поочередной работы.

    СФ поддержал закон о видеонаблюдении при подсчете голосов на выборах президента РФ

    Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О планах Владимира Путина участвовать в них в качестве кандидата пока не сообщалось. Однако уже известно о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главы КПРФ Геннадия Зюганова, одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского, а также телеведущей Ксении Собчак и журналистки Екатерины Гордон.

    Ранее URA.RU сообщало о том, что в связи с политикой Брюсселя и Вашингтона Россия может ограничить число и полномочия западных наблюдателей на выборах президента РФ в марте 2018 года. При этом число наблюдателей из Азии могут, наоборот, увеличить.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #совет федерации #выборы-2018 #видеонаблюдение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть