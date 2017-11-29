СФ поддержал закон о видеонаблюдении при подсчете голосов на выборах президента РФ

Москва, 29 ноября. Совет федерации РФ в среду одобрил поправки в закон «О выборах президента РФ», согласно которым осуществлять видеонаблюдение будет можно не только за процессом голосования, но и за подведением его итогов территориальной избирательной комиссией.

Также нововведения позволяют членам Общественной палаты РФ присутствовать на выборах президента РФ в качестве наблюдателей. Также направлять своих наблюдателей на выборы в избирательные комиссии своих регионов в 2018 году смогут общественные палаты субъектов РФ, пишет РИА Новости.

Кроме того, согласно поправкам, доверенное лицо кандидата сможет направлять в избирательную комиссию сразу несколько наблюдателей для их поочередной работы.

Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О планах Владимира Путина участвовать в них в качестве кандидата пока не сообщалось. Однако уже известно о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главы КПРФ Геннадия Зюганова, одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского, а также телеведущей Ксении Собчак и журналистки Екатерины Гордон.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в связи с политикой Брюсселя и Вашингтона Россия может ограничить число и полномочия западных наблюдателей на выборах президента РФ в марте 2018 года. При этом число наблюдателей из Азии могут, наоборот, увеличить.