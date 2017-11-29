На переговорах по Сирии в Женеве обсудят четыре «корзины» тем — оппозиция

Женева, 29 ноября. На восьмом раунде переговоров по Сирии на площадке Женевы будут обсуждаться четыре «корзины» вопросов по урегулированию кризиса, сообщил официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди.

В Женеве официально стартовала восьмая встреча по Сирии. Спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура встретился с главой делегации объединенной сирийской оппозиции Насером Харири. По словам официального представителя комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди, «будут обсуждаться четыре темы».

Таким образом он прокомментировал слова де Мистуры о четырех «корзинах». Напомним, что делегация оппозиции Сирии была сформирована по итогам консультаций в Саудовской Аравии, которые состоялись ранее.