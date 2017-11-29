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На переговорах по Сирии в Женеве обсудят четыре «корзины» тем — оппозиция
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    На переговорах по Сирии в Женеве обсудят четыре «корзины» тем — оппозиция

    11:18  29 Ноября 2017
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    На переговорах по Сирии в Женеве обсудят четыре «корзины» тем — оппозиция

    Женева, 29 ноября. На восьмом раунде переговоров по Сирии на площадке Женевы будут обсуждаться четыре «корзины» вопросов по урегулированию кризиса, сообщил официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди.

    В Женеве официально стартовала восьмая встреча по Сирии. Спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура встретился с главой делегации объединенной сирийской оппозиции Насером Харири. По словам официального представителя комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди, «будут обсуждаться четыре темы».

    Таким образом он прокомментировал слова де Мистуры о четырех «корзинах». Напомним, что делегация оппозиции Сирии была сформирована по итогам консультаций в Саудовской Аравии, которые состоялись ранее. 

    На переговорах по Сирии в Женеве обсудят четыре «корзины» тем — оппозиция

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #оппозиция #сирия #женева
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